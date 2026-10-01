Energy, depositata l’istanza di avvio della composizione negoziata della crisi

(Teleborsa) - Energy , facendo seguito a quanto comunicato ieri 30 settembre, rende noto che in pari data è stata depositata l'istanza di apertura della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa di cui al D.lgs. 14/2019, c.d. Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII), con richiesta di applicazione delle misure cautelari e protettive del patrimonio sociale nei confronti di creditori.



A supporto dell'istanza - si legge in una nota - la società ha elaborato un progetto di piano contenente una manovra economico-finanziaria volta alla ristrutturazione della situazione debitoria della società, funzionale alla presentazione dell’istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi.



La società continuerà a fornire al mercato tempestivi aggiornamenti sugli sviluppi della procedura.

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