Italia-Azerbaigian, intesa a Roma su cooperazione industriale e materie prime critiche

Urso: "Nuovi investimenti azeri nel nostro sistema produttivo"

(Teleborsa) - Italia e Azerbaigian rafforzano la cooperazione economica e industriale. A Roma, nell'iniziativa "Italy-Azerbaijan: Strengthening Economic and Industrial Cooperation", organizzata da Confindustria con i ministeri italiani delle Imprese e degli Esteri e il ministero dell'Economia azero, con la presenza del ministro azero Mikayil Jabbarov, è stato firmato un accordo di cooperazione tra i tre ministeri e una dichiarazione congiunta sulle materie prime critiche, in vista del Business Forum Italia-Azerbaigian a Baku entro fine anno.



L'Italia è il primo mercato di destinazione dell'export azero, con un interscambio di 8 miliardi di euro nel 2025. Il Trans Adriatic Pipeline ha portato in Italia quasi 48 miliardi di metri cubi di gas tra il 2021 e il 2025.



Le dichiarazioni



"Il partenariato strategico si rafforza con una nuova prospettiva: affiancare alla consolidata collaborazione energetica nuovi investimenti azeri nel nostro sistema produttivo", ha detto il ministro Adolfo Urso, indicando l'obiettivo di "una partnership tecnologica e industriale" su intelligenza artificiale e robotica, con "il possibile sostegno del Fondo Nazionale del Made in Italy". L'Azerbaigian "può essere un partner importante anche per il deposito strategico di materie prime critiche" che l'Italia si candida a realizzare a Porto Marghera.



Per il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, "il nostro export verso l'Azerbaigian ha raggiunto i 432 milioni nel 2025, ma possiamo fare molto di più: secondo le stime del nostro Centro Studi esiste un potenziale aggiuntivo di oltre 110 milioni". Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato della dichiarazione come di una "cornice per integrare le competenze italiane con il potenziale minerario azero, dall'estrazione alla trasformazione e al riciclo".



Tra i settori al centro del confronto, anche energia, industria mineraria e metallurgica, infrastrutture digitali e turismo. Le imprese azere hanno presentato progetti, seguiti da incontri B2B con le aziende italiane.

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