Milano resta cauta con il resto dell'Europa, occhi sull'intervento di Lagarde

La seduta

(Teleborsa) - Milano resta cauta con le altre principali borse europee con lo sguardo sul discorso della presidente della BCE, Christine Lagarde, in audizione nel pomeriggio al Parlamento europeo.



Il tutto in un contesto che rimane appesantito dal nuovo balzo del petrolio che riaccende i timori di una impennata dell'inflazione dopo che nel fine settimana il presidente statunitense Donald Trump ha respinto pubblicamente una proposta di cessate il fuoco avanzata dall'Iran.



Sempre sul fronte geopolitico, sabato sono stati resi noti gli esiti dell'incontro della scorsa settimana tra i presidenti Trump e Xi. Il risultato principale dei colloqui è stato un accordo per allentare il regime tariffario su merci non sensibili per un valore di 30 miliardi di dollari in entrambe le direzioni. USA e Cina hanno inoltre concordato di istituire un canale di discussione sull'intelligenza artificiale; il prossimo ciclo di incontri sul tema è previsto per novembre.



Dal lato macro, il saldo commerciale italiano con i Paesi extra-UE è migliorato a livello tendenziale ad agosto, facendo registrare un avanzo di 2 miliardi di euro rispetto al surplus di 1,878 miliardi nello stesso mese del 2025, secondo i dati Istat, che indica esportazioni in aumento del 16,1% su anno e importazioni del 17,2%.



L' Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,138. Giornata da dimenticare per l' oro , che scambia a 4.166 dollari l'oncia, ritracciando del 2,80%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+3,25%), che raggiunge 95,41 dollari per barile.



Avanza di poco lo spread , che si porta a +93 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,57%.



Tra gli indici di Eurolandia incolore Francoforte , che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, piccoli passi in avanti per Londra , che segna un incremento marginale dello 0,48%, e giornata moderatamente positiva per Parigi , che sale di un frazionale +0,49%.



Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,29% a 52.018 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share , che si porta a 54.637 punti.



Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,46%); sulla stessa tendenza, positivo il FTSE Italia Star (+0,82%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Amplifon (+5,73%), Stellantis (+3,21%), Saipem (+2,00%) e ENI (+1,81%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Telecom Italia , che ottiene -1,41%.



Tentenna Avio , che cede lo 0,97%.



Sostanzialmente debole Fincantieri , che registra una flessione dello 0,93%.



Si muove sotto la parità Inwit , evidenziando un decremento dello 0,92%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, GVS (+7,17%), Maire (+3,72%), NewPrinces (+3,71%) e OVS (+3,54%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Danieli , che continua la seduta con -13,45%.



Banca Ifis scende del 4,42%.



Calo deciso per BFF Bank , che segna un -2,7%.



Sotto pressione MFE B , con un forte ribasso del 2,27%.

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