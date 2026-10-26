Francoforte: positiva la giornata per Hochtief
(Teleborsa) - Scambia in profit la big tedesca delle costruzioni, che lievita del 2,69%.
Lo scenario su base settimanale di Hochtief rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico del colosso delle costruzioni suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 359,4 Euro con tetto rappresentato dall'area 370,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 352,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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