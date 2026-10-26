Francoforte: positiva la giornata per Hochtief

(Teleborsa) - Scambia in profit la big tedesca delle costruzioni , che lievita del 2,69%.



Lo scenario su base settimanale di Hochtief rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico del colosso delle costruzioni suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 359,4 Euro con tetto rappresentato dall'area 370,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 352,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```