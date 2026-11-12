Francoforte: andamento rialzista per Hochtief

(Teleborsa) - Seduta positiva per la big tedesca delle costruzioni , che avanza bene del 2,19%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hochtief rispetto all'indice di riferimento.





Le tendenza di medio periodo del colosso delle costruzioni si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 390,1 Euro. Supporto stimato a 373,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 407,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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