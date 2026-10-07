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OPA PLC, le adesioni raggiungono l'1,83%

Energia, Finanza
OPA PLC, le adesioni raggiungono l'1,83%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da Pendant Power sulle azioni di PLC, risulta che oggi, 7 ottobre, sono state presentate 2.743 richieste. In totale, le adesioni salgono a quota 125.970, pari all'1,833% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPA è iniziata il 28 settembre e si concluderà il 16 ottobre 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni PLC acquistate sul mercato nei giorni 15 e 16 ottobre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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