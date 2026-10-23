Indel B, ricavi consolidati crescono del 13,9% al 30 settembre 2026

Confermati risultati positivi nei "core" automotive e leisure

(Teleborsa) - Alla fine del terzo trimestre 2026 il Gruppo Indel B ha evidenziato ricavi delle vendita di prodotti (al netto dei ricavi diversi) pari a 176,5 milioni di euro, in aumento del 14% rispetto a 154,9 milioni registrati nello stesso periodo del 2025 (in crescita del 14,6% a tassi di cambio costanti).



I ricavi delle vendite relativi al 30 settembre 2026 sono pari a 178,6 milioni, anch’essi in aumento (+13,9%).



Ricavi delle vendite per mercato

Il mercato Automotive, il più rilevante per il gruppo con una incidenza del 61%, ha confermato - spiega una nota - i segnali di ripresa già emersi nel primo trimestre 2026. Dopo un biennio caratterizzato da un ciclo negativo che ha interessato sia il mercato in Europa sia quello degli Stati Uniti, il comparto ha registrato un incremento del 14,3% con un fatturato pari a 108,9 milioni.



Il mercato del Leisure ha registrato una crescita del 36,5% a 26,5 milioni. L’andamento ha beneficiato, nel primo semestre dell’anno, anche dell’ampliamento del perimetro di consolidamento conseguente all’acquisizione, avvenuta nel giugno 2025, del 100% di Indel Webasto Marine e della sua controllata Indel Webasto Marine USA, oggi rispettivamente Indel Marine e Indel B USA.



La crescita, tuttavia, si conferma positiva anche a parità di perimetro: nel terzo trimestre del 2026 i ricavi del Leisure sono aumentati di 1,2 milioni, pari al 14,9% rispetto allo stesso periodo del 2025.



Positivo l’andamento del mercato dei Component & Spare parts, con un incremento dell’8,7% trainato principalmente da un buon andamento delle vendite sia della componentistica che dei pezzi di ricambio da parte del gruppo Autoclima.



Il settore dell'Hospitality registra ricavi pari a 12,1 milioni, in flessione del 4,3%. Il mercato del Cooling Appliances, pur chiudendo i primi nove mesi del 2026 con ricavi pari a 8,4 milioni, in lieve flessione del 2,0%, ha evidenziato nel terzo trimestre un deciso recupero, con ricavi in crescita del 37,7%. Il miglioramento è riconducibile al settore Professional, sostenuto dalle commesse relative ai frigo latte (+11,5%).





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