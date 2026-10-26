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L’invecchiamento dei lavoratori penalizza le imprese

L’analisi è stata realizzata dall’Ufficio studi della CGIA

Economia
L’invecchiamento dei lavoratori penalizza le imprese
(Teleborsa) - Con tanti pensionati e pochi giovani, le imprese faticano sempre più a reperire personale altamente specializzato. Nel 2024, il Friuli Venezia Giulia registrava la quota più elevata di dipendenti privati over 50 (35,7%), seguito da Liguria (35,6%), Basilicata (35,1%), Toscana (34,5%), Piemonte e Molise (34,3%). La media nazionale era del 32,7%. L’analisi è stata realizzata dall’Ufficio studi della CGIA.

Le percentuali più basse si registravano in Puglia (30,6%), Valle d’Aosta (30,4%), Sicilia (30,2%), Calabria e Trentino-Alto Adige (29,8%). Anche queste regioni, tuttavia, devono fare i conti con le difficoltà legate all’invecchiamento della forza lavoro.
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