Madrid: calo per Caixabank
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la banca spagnola, con una flessione dell'1,86%.
L'andamento di Caixabank nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le tendenza di medio periodo dell'istituto di credito spagnolo si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 12,22 Euro. Supporto stimato a 12,08. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 12,36.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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