Madrid: calo per Caixabank

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la banca spagnola , che presenta una flessione del 2,02% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Caixabank , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l' istituto di credito spagnolo , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 12,29 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 12,45 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 12,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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