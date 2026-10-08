Madrid: andamento negativo per Caixabank

(Teleborsa) - Composto ribasso per la banca spagnola , in flessione dell'1,80% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Caixabank , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario dell' istituto di credito spagnolo si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 11,68 Euro. Prima resistenza a 11,76. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 11,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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