Piazza Affari prosegue in rialzo con il resto dell'Europa

In attesa di trimestrali, inflazione USA e sviluppi geopolitici

(Teleborsa) - Piazza Affari resta ben intonata insieme alle altre borse europee con la prospettiva di solidi risultati in una settimana ricca di trimestrali USA.



Parallelamente rimane monitorato il fronte geopolitico tra le preoccupazioni per i ripetuti attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita provenienti dal vicino Yemen e l'annuncio del presidente Donald Trump riguardo a un "cessate il fuoco energetico" tra Russia e Ucraina.



Sul fronte macroeconomico, oggi l'agenda è vuota, con il mercato giapponese chiuso per festività e il Columbus Day negli Stati Uniti. Questa settimana il dato chiave è l'indice dei prezzi al consumo di settembre degli Stati Uniti, previsto per mercoledì: il consensus stima un aumento al 3,6% dal 3,4% di agosto per il dato generale (headline) e al 2,5% dal 2,4% per la componente core. Nella stessa giornata, la Fed pubblicherà il Beige Book.



Forex, materie prime e rendimenti

Sostanzialmente stabile l' euro / dollaro USA , che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,118. Sessione debole per l' oro , che scambia con un calo dello 0,66%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,59%.



Sulla parità lo spread , che rimane a quota +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,58%.



Gli indici

Tra i mercati del Vecchio Continente in luce Francoforte , con un ampio progresso dello 0,80%, andamento positivo per Londra , che avanza di un discreto +0,82%, e piccolo passo in avanti per Parigi , che mostra un progresso dello 0,41%.



Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dello 0,77%; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share , che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 52.698 punti.



Positivo il FTSE Italia Mid Cap (+1,03%); sulla stessa linea, in denaro il FTSE Italia Star (+0,79%).



I migliori e i peggiori a Piazza Affari

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ben comprata Avio , che segna un forte rialzo del 3,63%.



Inwit avanza del 3,27%.



Si muove in territorio positivo Nexi , mostrando un incremento del 2,45%.



Denaro su BPER Banca , che registra un rialzo del 2,36%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Unipol , che ottiene -1,73%.



Fiacca Telecom Italia , che mostra un piccolo decremento dello 0,83%.



Discesa modesta per Azimut , che cede un piccolo -0,73%.



Pensosa STMicroelectronics , con un calo frazionale dello 0,71%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, NewPrinces (+6,35%), BFF Bank (+3,86%), BF (+3,47%) e Anima Holding (+2,89%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Cementir , che ottiene -3,76%.



Scivola Comer Industries , con un netto svantaggio dell'1,95%.



Tentenna Fiera Milano , con un modesto ribasso dell'1,40%.



Giornata fiacca per Ferretti , che segna un calo dello 0,81%.

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