Parigi: movimento negativo per Eiffage

(Teleborsa) - Retrocede il gruppo europeo leader nei settori delle costruzioni, concessioni, infrastrutture ed energia , con un ribasso del 2,17%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Eiffage , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 97,89 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 99,81. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 101,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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