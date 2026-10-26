Parigi: brillante l'andamento di STMicroelectronics

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il microchip-maker italo-francese , in guadagno dell'1,89% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di STMicroelectronics è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo del produttore di semiconduttori evidenzia un declino dei corsi verso area 39,54 Euro con prima area di resistenza vista a 40,58. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 38,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```