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Piazza Affari: calo per il comparto oil italiano

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Piazza Affari: calo per il comparto oil italiano
Giornata negativa per l'indice petrolifero a Milano, che continua la seduta a 30.838,66 punti, in calo dell'1,22%.
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