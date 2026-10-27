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Piazza Affari: in calo il comparto oil italiano

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Piazza Affari: in calo il comparto oil italiano
Giornata negativa per l'indice petrolifero a Milano, che continua la seduta a 30.683,95 punti, in calo dello 0,99%.
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