Cina, tassi sui prestiti fermi a ottobre: la banca centrale punta sulle riforme

Decisione in linea con le aspettative del mercato

(Teleborsa) - La Cina mantiene invariati i tassi di riferimento sui prestiti per il 17° mese consecutivo. La decisione, in linea con le attese del mercato, riflette la cautela delle autorità monetarie dopo i risultati migliori del previsto registrati dall'economia nel terzo trimestre. Pechino punta intanto a riformare il sistema di riferimento dei tassi per migliorare la trasmissione della politica monetaria e sostenere la crescita.



Tassi fermi dopo la crescita del PIL

La People's Bank of China (PBOC) ha mantenuto il Loan Prime Rate (LPR) a un anno al 3,00% e quello a cinque anni al 3,50%. La decisione era ampiamente prevista: tutti i 22 partecipanti a un sondaggio Reuters condotto lunedì si aspettavano che entrambi i tassi rimanessero invariati.



La scelta di non intervenire segnala che, almeno per il momento, le autorità cinesi non ritengono urgente introdurre nuove misure di allentamento monetario. A ridurre la pressione per un ulteriore sostegno all'economia contribuisce la crescita del PIL del 4,5% su base annua nel terzo trimestre, superiore alle previsioni e tale da attenuare la necessità di nuovi interventi per raggiungere l'obiettivo di crescita annuale.



Pechino punta a riformare il sistema dei tassi

Oltre alla decisione sui tassi, l'attenzione si concentra sulla possibile revisione del quadro di riferimento della politica monetaria. La banca centrale cinese sta valutando di adottare il tasso sulle operazioni pronti contro termine inverso overnight come principale riferimento di politica monetaria, con l'obiettivo di migliorare la trasmissione delle decisioni monetarie all'economia reale.



Il governatore della PBOC, Pan Gongsheng, ha inoltre annunciato nuove indicazioni per riformare il sistema di riferimento dei prestiti, riducendo la dipendenza dall'LPR e introducendo una gamma più diversificata di parametri.



In base al nuovo orientamento, alcune imprese finanziariamente solide potrebbero scegliere tra il tasso overnight sui pronti contro termine inversi e l'LPR come riferimento per i prestiti a tasso variabile. Il tasso overnight potrebbe inoltre essere utilizzato per determinare i prezzi di obbligazioni e derivati finanziari.

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