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AMETEK spinge al rialzo

Finanza
AMETEK spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre
Nuovo spunto rialzista per il produttore di strumenti elettronici e dispositivi elettromeccanici, parte dell'S&P-500, che guadagna bene e porta a casa un +1,16%.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 242,8 USD, con stop loss posto a quota 73,05 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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