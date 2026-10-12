Invito all'acquisto per AMETEK
(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre
Bene il produttore di strumenti elettronici e dispositivi elettromeccanici, tra i componenti dell'S&P-500, con un rialzo dello 0,43%.
Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 248,6 USD, AMETEK è molto appetibile con stop loss impostato a quota 73,05 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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