Milano 14:49
48.802 -1,70%
Nasdaq 21-ott
29.823 +1,13%
Dow Jones 21-ott
52.856 +0,69%
Londra 14:49
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Francoforte 14:48
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Indicazioni rialziste per AMETEK

Finanza
Indicazioni rialziste per AMETEK
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
Giornata fiacca per il produttore di strumenti elettronici e dispositivi elettromeccanici, tra i titoli dell'S&P-500, che chiude gli scambi con un trascurabile 0%, anche se il quadro tecnico di medio rimane positivo.


Operatività odierna:
Il quadro tecnico di AMETEK suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 250,3 USD, con stop loss stimato in area 73,05 Dollari USA, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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