Indicazioni rialziste per AMETEK

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Giornata fiacca per il produttore di strumenti elettronici e dispositivi elettromeccanici , tra i titoli dell' S&P-500 , che chiude gli scambi con un trascurabile 0%, anche se il quadro tecnico di medio rimane positivo.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico di AMETEK suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 250,3 USD, con stop loss stimato in area 73,05 Dollari USA, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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