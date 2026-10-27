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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 26/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 26/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CHF, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 0,9261, mentre i supporti sono stimati a 0,9219. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 0,9303.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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