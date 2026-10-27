Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 26/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre
Allunga timidamente il passo il maggiore indice americano, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,70%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'S&P 500, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 7.614,6. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 7.748,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 7.552,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)