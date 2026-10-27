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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 26/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 26/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre

Seduta negativa per il Light Sweet Crude Oil, che ha archiviato la giornata in retromarcia a 101,36.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 103,92, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 98,32. L'equilibrata forza rialzista del greggio WTI è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 109,52.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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