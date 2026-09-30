BFF, accordo con fondo per cessione di crediti per 127 milioni di euro in Italia e Spagna

(Teleborsa) - BFF Bank ha concluso un accordo vincolante con un primario fondo di investimento per: la cessione di alcuni crediti verso la pubblica amministrazione in Italia e in Spagna, per un valore di bilancio al 30 giugno 2026 pari a 127 milioni di euro; la possibile cessione di interessi di mora e altri accessori futuri che matureranno su esposizioni esistenti e/o nuove verso debitori pubblici spagnoli (forward flow

agreement).



Il portafoglio crediti italiano oggetto dell'operazione è costituito prevalentemente da crediti classificati a sofferenza e da esposizioni scadute (past due) vantate nei confronti di enti in stato di dissesto, assistiti da provvedimenti giudiziari definitivi favorevoli. Il portafoglio crediti spagnolo è composto, invece, da accessori dei crediti (interessi di mora e spese di recupero), a fronte di posizioni per le quali il capitale è già stato integralmente recuperato. L'operazione è in linea con le possibili misure previste dal Piano di Conservazione del Capitale, sebbene i relativi effetti non siano stati inclusi, in via conservativa, nelle proiezioni della banca.



Sulla base di stime preliminari, a fronte di una perdita a conto economico al closing di 5 milioni di euro, l'operazione, non considerando i potenziali benefici che potranno derivare dal forward flow agreement, genererà: una riduzione delle Attività Ponderate per il Rischio (RWA) al 30 settembre 2026 di 110 milioni di euro; minori RWA al 31 dicembre 2028 di 260 milioni di euro; una riduzione del calendar provisioning atteso per il 2028 di oltre 30 milioni di euro; una riduzione delle sofferenze nette consolidate (non-performing loans, NPL) del 35% rispetto al dato rilevato al 30 giugno 2026.



L'operazione contribuirà pertanto a una riduzione degli shortfall patrimoniali prospettici attesi per l'esercizio 2028, nonché - grazie al forward flow agreement - alla definizione di un nuovo modello di business sostenibile per BFF in Spagna, dove le esposizioni in past due sono attese tornare su valori vicini a quelli precedenti all'ultima riclassificazione dei crediti.

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