BFF Bank crolla in coda alle midcap all'indomani accordo cessione crediti

(Teleborsa) - Seduta pesante per BFF Bank
che crolla del 7,8% scivolando in fondo al FTSE Italia Mid Cap
(-0,8%).
Una performance che si registra all'indomani dell'annuncio, da parte della società, relativo a un accordo vincolante
con un primario fondo di investimento per la cessione di alcuni crediti
verso la pubblica amministrazione in Italia e in Spagna, per un valore di bilancio al 30 giugno 2026 pari a 127 milioni di euro
nonché la possibile cessione di interessi di mora e altri accessori futuri che matureranno su esposizioni esistenti e/o nuove verso debitori pubblici spagnoli (forward flow agreement).
L'operazione riduce leggermente lo shortfall di capitale
atteso nel 2028, tuttavia Equita
ritiene che "non sia particolarmente risolutiva in quanto di ammontare limitato rispetto agli attivi teoricamente soggetti a calendar provisioning, specialmente a seguito della riclassificazione imposta con l'ultima ispezione".
La tendenza ad una settimana della banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di BFF Bank
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 2,623 euro
. Supporto a 2,449
. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 2,797
.