BFF Bank, Ferdinando Brandi nominato Vice President Factoring & Lending

(Teleborsa) - BFF Bank ha annunciato l'ingresso di Ferdinando Brandi nel ruolo di Vice President Factoring & Lending con decorrenza 1° ottobre 2026, a diretto riporto dell'AD Giuseppe Sica.



Brandi ha maturato una consolidata esperienza nel settore del credito ordinario, del Factoring, del Corporate Finance e della gestione del rischio, ricoprendo, tra l'altro, il ruolo di CEO di UniCredit Factoring, una delle principali società di factoring europee, e di membro del Supervisory Board di Pekao Factoring in Polonia. Ha inoltre sviluppato una significativa esperienza internazionale all'interno del Gruppo UniCredit come Executive Vice President, Head of Non-Core Portfolio.



In seguito, è stato CEO di diverse società del Gruppo Collextion, società privata leader nella gestione e incasso dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione italiana. Più recentemente ha ricoperto il ruolo di Head of Product Factories presso Banco Desio , grazie al quale potrà mettere a disposizione di BFF ulteriori competenze a supporto dell'offerta in ambito Factoring & Lending del Gruppo.

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