TSMC, l'utile del terzo trimestre balza del 69%: superate le attese

(Teleborsa) - TSMC , il maggiore produttore mondiale di semiconduttori su commessa, ha chiuso il terzo trimestre 2026 con ricavi consolidati pari a 1.494,24 miliardi di dollari taiwanesi, un utile netto di 763,06 miliardi di dollari taiwanesi (sopra la stima LSEG SmartEstimate di 746,3 miliardi di dollari taiwanesi) e un utile per azione (EPS) di 29,43 dollari taiwanesi (4,60 dollari statunitensi per unità ADR).



Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i ricavi del terzo trimestre hanno registrato un incremento del 50,9%, mentre l'utile netto e l'EPS sono cresciuti entrambi del 68,7%. Rispetto al secondo trimestre del 2026, i risultati del terzo trimestre mostrano un aumento dei ricavi del 17,6% e dell'utile netto dell'8%.



In dollari statunitensi, i ricavi del terzo trimestre sono stati pari a 46,72 miliardi di dollari, con una crescita del 41,2% su base annua e del 16,2% rispetto al trimestre precedente. Il margine lordo per il trimestre si è attestato al 66,4%, il margine operativo al 58,7% e il margine di utile netto al 51,1%.



Nel terzo trimestre, le spedizioni di prodotti a 2 nanometri hanno rappresentato l'8% dei ricavi totali derivanti dai wafer; i prodotti a 3 nanometri hanno inciso per il 33%, quelli a 5 nanometri per il 28% e quelli a 7 nanometri per il 10%. Le tecnologie avanzate - definite come quelle a 7 nanometri e di generazione successiva - hanno rappresentato il 79% dei ricavi totali derivanti dai wafer.

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