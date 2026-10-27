Digital Bros, Abramo Galante e Raffaele Galante confermati AD

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Digital Bros , gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nel mercato dei videogiochi, ha nominato alla carica di amministratore delegato Abramo Galante e Raffaele Galante, conferendo loro adeguati poteri. Il CdA ha nominato Laura Soifer Lead Independent Director.



In continuità con lo scorso triennio, il CdA non ha riscontrato la necessità di nominare un Chief Executive Officer così come raccomandato dal Codice. Pertanto, la società ha mantenuto l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, individuato nella figura del CFO Stefano Salbe.





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