Digital Bros, assemblea approva bilancio al 30 giugno 2026 e dividendo di 0,21 euro

Rinnovato il Cda per il triennio 2026-2029

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di Digital Bros , Gruppo attivo nel mercato dei videogiochi quotato sull’Euronext STAR Milan, ha approvato il Bilancio dell’esercizio 2025-2026 (1° luglio 2025 - 30 giugno 2026), che si è chiuso con un utile netto di 10,3 milioni, e ha deliberato

la distribuzione di un dividendo unitario di 21 centesimi di euro per azione, pari ad un ammontare totale di circa 3 milioni. Il dividendo avrà data di pagamento 18 novembre 2026.



L’Assemblea ha approvato il Piano di Phantom Shares 2026 -2032. Il nuovo piano di incentivazione di medio -lungo periodo è destinato ai consiglieri esecutivi e ad alcuni dipendenti e collaboratori che rivestono ruoli rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi del Gruppo. Il Piano prevede l’assegnazione a titolo gratuito a ciascun beneficiario di un numero variabile di opzioni, fino ad un massimo complessivo di 700.000 opzioni.



I soci inoltre hanno nominato, per il triennio 2026 -2029 e fino all’approvazione del bilancio al 30 giugno 2029, il Consiglio di Amministrazione composto da i seguenti membri: Abramo Galante, Raffaele Galante, Davide Galante, Stefano Mario Guido Salbe, Maria Teresa Veronica Brodasca, Laura Soifer, Elena Pistone, Dario Treves e Susanna Pedretti. Abramo Galante è stato nominato alla carica di Presidente.



Inoltre è stato autorizzato un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente delibera autorizzativa.



Infine, in sede straordinaria, l’Assemblea ha approvato le modifiche agli articoli 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16 e 25 dello Statuto, riguardanti

l’aggiornamento del capitale sociale, lo svolgimento delle Assemblee, la disciplina del rappresentante designato e delle assemblee a distanza , i diritti informativi e partecipativi degli azionisti e i criteri di composizione degli organi sociali.







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