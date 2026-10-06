Paramount chiude la mega-fusione con Warner Bros da 110 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Martedì Paramount Skydance
ha completato la colossale acquisizione da 110 miliardi di dollari di Warner Bros Discovery
, dando vita a un gigante di Hollywood denominato Skydance
. Martedì le azioni della nuova entità sono passate dal Nasdaq al NYSE
, iniziando a essere scambiate con il ticker SKYD
.
Gli accordi raggiunti con una coalizione di stati USA e con un sindacato degli sceneggiatori di Hollywood hanno rimosso i principali ostacoli legali alla fusione. L'operazione avviene in un momento in cui Hollywood deve affrontare il calo degli abbonamenti alla TV via cavo, gli elevati costi per competere nell'audience dello streaming e le continue pressioni sindacali riguardanti l'occupazione e i diritti dei lavoratori creativi.
La scorsa settimana Ellison, l'AD di Paramonunt ha dichiarato che il nome Skydance è stato scelto per preservare le identità
individuali degli studi Paramount e Warner Bros, anziché fonderli sotto un nuovo marchio. Ma secondo alcuni analisti il nome rafforza l'idea del controllo esercitato da Ellison, evidenziando come alcuni dei marchi più iconici di Hollywood facciano ora capo a lui e come egli disponga di una piattaforma per imporre la propria strategia e cultura aziendale.
Ellison ha nominato
l'ex CEO di Mattel, Ynon Kreiz
, co-CEO di Skydance con l'incarico di gestire le operazioni quotidiane e guidare l'integrazione, mentre Ellison si occuperà della direzione creativa e della strategia complessiva. Il capo della CNN, Mark Thompson, e il caporedattore di CBS News, Bari Weiss, manterranno i rispettivi ruoli di leadership.(Foto: © Fred Mantel / 123RF)