PLC, OPA chiude all'88,124% del capitale

Riapertura termini dal 2 al 6 novembre

(Teleborsa) - Sulla base dei risultati provvisori dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Pendant Power su PLC risultano portate in adesione 3.790.043 Azioni, pari al 14,599% del capitale dell’emittente e al 55,144% delle Azioni Oggetto dell’Offerta, per un controvalore complessivo di Euro 11.673.332,44.



Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato il 30 ottobre 2026.



Alla luce dei risultati provvisori dell’Offerta di cui sopra, laddove confermati, tenuto conto anche delle 19.087.545 Azioni già di titolarità dell’Offerente, pari al 73,53% del capitale sociale dell’Emittente, ad esito dell’Offerta l’Offerente verrà a detenere una partecipazione complessiva pari all’88,124% del capitale sociale dell’Emittente e dei relativi diritti di voto.



Pertanto, sulla base dei suddetti risultati provvisori dell’Offerta, laddove confermati, l’Offerente giungerà, all’esito del Periodo di Adesione, a detenere una partecipazione complessiva inferiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente, avrà luogo la Riapertura dei Termini

nelle sedute del 2, 3, 4, 5 e 6 novembre 2026. Il pagamento del Corrispettivo a coloro che hanno portato le proprie Azioni in adesione

all’Offerta durante la Riapertura dei Termini avverrà il 13 novembre 2026.

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