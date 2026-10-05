Paramount Skydance-Warner Bros. Discovery: annunciato il team di vertice

(Teleborsa) - Il CEO di Paramount Skydance David Ellison e il futuro co-CEO Ynon Kreiz hanno annunciato i dirigenti che guideranno Skydance, la società nata dalla fusione tra Paramount Skydance e Warner Bros. Discovery , il cui closing è previsto per martedì. Il team, composto da manager di entrambe le società, risponderà a Ellison e Kreiz.



Bari Weiss, direttrice di CBS News, e Mark Thompson, presidente e direttore di CNN Worldwide, resteranno alla guida delle divisioni news. Casey Bloys, oggi a capo dei contenuti HBO e Max per WBD, sarà co-chair e chief content officer della divisione direct-to-consumer, che comprende HBO Max e Paramount+. George Cheeks, già co-CEO di Paramount, sarà co-chair e chief content officer di Skydance TV, inclusa l'area sport globale. JB Perrette, ex CEO di global streaming e games per WBD, co-presiederà entrambe le divisioni. Andy Gordon, oggi Chief Strategy Officer e COO di Paramount, diventerà presidente di Skydance, mentre il CFO Dennis Cinelli resterà nel ruolo.



"I leader che si uniscono a me hanno costruito alcuni dei franchise e dei business più amati del settore, e condividono un profondo rispetto per il processo creativo e la convinzione che le grandi storie abbiano il potere di intrattenere, unire e ispirare il pubblico di tutto il mondo", ha dichiarato Ellison.



L'accordo, da circa 110 miliardi di dollari, era stato annunciato a febbraio. Dopo la chiusura, il mese scorso, della causa avviata da un gruppo di procuratori generali statali, le società hanno comunicato la scorsa settimana la data del closing.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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