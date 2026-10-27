Francoforte: balza in avanti Siemens Energy

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il leader delle energie rinnovabili , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,00%.



Lo scenario su base settimanale di Siemens Energy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Siemens Energy suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 124,5 Euro con tetto rappresentato dall'area 128,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 122,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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