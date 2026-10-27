Francoforte: balza in avanti Siemens Energy
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il leader delle energie rinnovabili, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,00%.
Lo scenario su base settimanale di Siemens Energy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Siemens Energy suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 124,5 Euro con tetto rappresentato dall'area 128,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 122,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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