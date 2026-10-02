Francoforte: nuovo spunto rialzista per Siemens Energy
(Teleborsa) - Balza in avanti il leader delle energie rinnovabili, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,58%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Siemens Energy mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,89%, rispetto a -0,18% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Analizzando lo scenario di Siemens Energy si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 144,1 Euro. Prima resistenza a 147,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 142.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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