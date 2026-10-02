Francoforte: nuovo spunto rialzista per Siemens Energy

(Teleborsa) - Balza in avanti il leader delle energie rinnovabili , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,58%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Siemens Energy mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,89%, rispetto a -0,18% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Analizzando lo scenario di Siemens Energy si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 144,1 Euro. Prima resistenza a 147,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 142.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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