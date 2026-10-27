Francoforte: calo per Fraport

(Teleborsa) - Pressione sul gestore dell'aeroporto di Francoforte , che tratta con una perdita del 2,39%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Fraport mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,9%, rispetto a -1,22% del MDAX ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Fraport rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 62,08 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 60,93. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 63,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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