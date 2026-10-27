Milano 13:54
49.354 +0,34%
Nasdaq 26-ott
29.273 0,00%
Dow Jones 26-ott
52.362 +0,28%
Londra 13:54
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Francoforte 13:54
25.492 +0,32%

Francoforte: rosso per Fraport

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Fraport
Si muove verso il basso il gestore dell'aeroporto di Francoforte, con una flessione del 2,39%.
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