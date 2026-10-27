Gm lascia il Nyse per il Nasdaq: il passaggio dal 17 novembre

(Teleborsa) - General Motors trasferirà la quotazione delle proprie azioni ordinarie dal New York Stock Exchange al Nasdaq Global Select Market. Il titolo resterà quotato al Nyse con il ticker "GM" fino alla chiusura del 16 novembre 2026 e inizierà a essere scambiato sul Nasdaq il 17 novembre, sempre con lo stesso simbolo. Nessuna azione è richiesta agli azionisti attuali. Il passaggio apre anche alla possibile inclusione nel Nasdaq-100.



"La strategia di Gm, focalizzata sul cliente e guidata dalla tecnologia, sta creando valore per i nostri azionisti, rendendo il Nasdaq una casa naturale per la nostra quotazione mentre cresciamo", ha dichiarato Paul Jacobson, vicepresidente esecutivo e direttore finanziario. "Siamo grati per la nostra lunga partnership con il New York Stock Exchange e la sua straordinaria storia."

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