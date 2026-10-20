Unicredit annuncia rimborso anticipato prestito scadenza 15 novembre 2027

(Teleborsa) - Unicredit annuncia il rimborso anticipato del prestito "1,000,000,000 Fixed to Floating Rate Green Callable Non-Preferred Senior

Notes due 15 November 2027" (codice ISIN XS2555420103). I titoli in questione sono stati emessi in data 15 novembre 2022, in conformità con i Final Terms datati 11 novembre 2022.



Avendo ricevuto l’autorizzazione del Single Resolution Board, Unicredit eserciterà l’opzione di rimborso integrale dei Titoli in via anticipata in data 15 novembre 2026.



Il rimborso anticipato dei titoli avverrà alla pari insieme agli interessi maturati e non corrisposti. Gli interessi cesseranno di maturare alla data di rimborso anticipato.

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