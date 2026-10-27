OPA Iveco, riapertura dei termini dal 2 novembre dopo aver raggiunto l'89,4% del capitale

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Tata su Iveco Group , i risultati definitivi dell'offerta hanno mostrato che l'offerente verrà a detenere 238.157.212 azioni ordinarie, pari a circa l'89,42% del capitale sociale.



Il prezzo è costituito dal prezzo iniziale di 14,10 euro (cum dividend), incrementato del prezzo aggiuntivo di 0,30 euro (cum dividend), e pertanto è pari a un importo complessivo di 14,40 euro (cum dividend).



Il periodo di adesione sarà riaperto per 5 giorni di Borsa aperta decorrenti dal giorno di Borsa aperta successivo alla data di pagamento, e, pertanto, per le sedute del 2, 3, 4, 5 e 6 novembre 2026 (inclusi). L'offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale e, in ogni caso, a conseguire il delisting.

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