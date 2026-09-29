Borse europee recuperano con stop a tempesta su tassi
Treasury decennale ritraccia ma resta vicino a massimi da 19 anni
(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.
I mercati restano in una fase delicata mentre rendimenti obbligazionari e prezzi del petrolio si mantengono elevati, alimentando i timori su inflazione e tassi di interesse. Il conflitto in Medio Oriente continua a pesare sulle aspettative degli investitori, insieme all’elevato debito pubblico e alla forte emissione di obbligazioni da parte delle società legate all’intelligenza artificiale.
Durante gli scambi del mattino in Europa, il rendimento del Treasury Usa a 10 anni oscillava intorno al 5,21%, livello vicino ai massimi da 19 anni toccato la vigilia al 5,27%, mentre il tasso del decennale francese è vicino ai livelli più alti dal 2008.
Resta alta l’attenzione sull’AI
In particolare, prosegue il rinnovato ottimismo sull’intelligenza artificiale, sostenuto alla vigilia dal buyback record di Nvidia, che ha aumentato di 150 miliardi di dollari il piano di riacquisto di azioni, e dalle prospettive legate ad Anthropic. La società guidata da Dario Amodei si prepara a una possibile quotazione con una valutazione superiore ai 2.000 miliardi di dollari e prevede oltre 518 miliardi di dollari di investimenti in infrastrutture AI nei prossimi anni. Il prospetto, tuttavia, mette in evidenza anche i rischi legati alla forte dipendenza dalle infrastrutture di calcolo e alla sostenibilità degli ingenti investimenti.
Invariato lo spread, che si posiziona a +94 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,55%.
Poco mosso l'euro / dollaro USA che scambia sui valori della vigilia a 1,135. Seduta positiva per l'oro, che sta portando a casa un guadagno dello 0,97%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 91,85 dollari per barile.
Tra gli indici di Eurolandia tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dello 0,71%, giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0,42%, e seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,28%. A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dello 0,86%, a 52.204 punti; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 54.847 punti.
Tra i best performers di Milano, in evidenza Avio (+3,34%), STMicroelectronics (+3,15%), Prysmian (+2,65%) e Fincantieri (+2,62%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su ENI, che continua la seduta con -1,79%.
Piccola perdita per Tenaris, che scambia con un -1,21%.
Tentenna DiaSorin, che cede lo 0,83%.
Sostanzialmente debole Telecom Italia, che registra una flessione dello 0,65%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Technoprobe (+7,40%), Banca Ifis (+6,21%), Sesa (+3,34%) e Interpump (+2,76%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su IGD, che continua la seduta con -1,59%.
Si muove sotto la parità MARR, evidenziando un decremento dello 0,91%.
Contrazione moderata per Garofalo Health Care, che soffre un calo dello 0,74%.
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