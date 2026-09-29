Borse europee recuperano con stop a tempesta su tassi

Treasury decennale ritraccia ma resta vicino a massimi da 19 anni

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.



I mercati restano in una fase delicata mentre rendimenti obbligazionari e prezzi del petrolio si mantengono elevati, alimentando i timori su inflazione e tassi di interesse. Il conflitto in Medio Oriente continua a pesare sulle aspettative degli investitori, insieme all’elevato debito pubblico e alla forte emissione di obbligazioni da parte delle società legate all’intelligenza artificiale.



Durante gli scambi del mattino in Europa, il rendimento del Treasury Usa a 10 anni oscillava intorno al 5,21%, livello vicino ai massimi da 19 anni toccato la vigilia al 5,27%, mentre il tasso del decennale francese è vicino ai livelli più alti dal 2008.



Resta alta l’attenzione sull’AI

In particolare, prosegue il rinnovato ottimismo sull’intelligenza artificiale, sostenuto alla vigilia dal buyback record di Nvidia , che ha aumentato di 150 miliardi di dollari il piano di riacquisto di azioni, e dalle prospettive legate ad Anthropic. La società guidata da Dario Amodei si prepara a una possibile quotazione con una valutazione superiore ai 2.000 miliardi di dollari e prevede oltre 518 miliardi di dollari di investimenti in infrastrutture AI nei prossimi anni. Il prospetto, tuttavia, mette in evidenza anche i rischi legati alla forte dipendenza dalle infrastrutture di calcolo e alla sostenibilità degli ingenti investimenti.



Invariato lo spread , che si posiziona a +94 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,55%.



Poco mosso l' euro / dollaro USA che scambia sui valori della vigilia a 1,135. Seduta positiva per l' oro , che sta portando a casa un guadagno dello 0,97%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 91,85 dollari per barile.



Tra gli indici di Eurolandia tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dello 0,71%, giornata moderatamente positiva per Londra , che sale di un frazionale +0,42%, e seduta senza slancio per Parigi , che riflette un moderato aumento dello 0,28%. A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dello 0,86%, a 52.204 punti; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share , che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 54.847 punti.



Tra i best performers di Milano, in evidenza Avio (+3,34%), STMicroelectronics (+3,15%), Prysmian (+2,65%) e Fincantieri (+2,62%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su ENI , che continua la seduta con -1,79%.



Piccola perdita per Tenaris , che scambia con un -1,21%.



Tentenna DiaSorin , che cede lo 0,83%.



Sostanzialmente debole Telecom Italia , che registra una flessione dello 0,65%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Technoprobe (+7,40%), Banca Ifis (+6,21%), Sesa (+3,34%) e Interpump (+2,76%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su IGD , che continua la seduta con -1,59%.



Si muove sotto la parità MARR , evidenziando un decremento dello 0,91%.



Contrazione moderata per Garofalo Health Care , che soffre un calo dello 0,74%.

Condividi

```