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Ordini macchinari core Giappone (MoM) in agosto

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Ordini macchinari core Giappone (MoM) in agosto
Giappone, Ordini macchinari core in agosto su base mensile (MoM) +5,2%, in aumento rispetto al precedente -3,7% (la previsione era +3%).

(Foto: Jason Goh / Pixabay)
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