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/ Ordini macchinari core Giappone (MoM) in agosto
Ordini macchinari core Giappone (MoM) in agosto
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15 ottobre 2026 - 08.30
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Ordini macchinari core in agosto su base mensile (MoM) +5,2%
, in aumento rispetto al precedente -3,7% (la previsione era +3%).
(Foto: Jason Goh / Pixabay)
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