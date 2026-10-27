Le Borse europee chiudono in rialzo ad eccezione di Londra che soffre il tonfo di HSBC

Scendono le quotazioni petrolifere, poco mossi i bond

(Teleborsa) - Le Borse europee recuperano le perdite iniziali e chiudono in rialzo, anche grazie all'andamento positivo di Wall Street, ad eccezione della Borsa di Londra penalizzata dal tonfo di HSBC dopo una trimestrale inferiore alle attese. È in calo il petrolio, grazie alle speranze di una ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra, mentre i rendimenti governativi si muovono all'interno di intervalli contenuti, riflettendo l'approccio attendista degli investitori in vista delle riunioni di Fed e BCE.



Sul fronte macroeconomico, negli Stati Uniti gli ordinativi di beni durevoli sono aumentati dell'1,8% m/m a settembre, dopo il +0,1% di agosto, mentre al netto dei trasporti la crescita si è attestata allo 0,5% m/m. Per quanto riguarda il mercato immobiliare, l'indice FHFA dei prezzi delle abitazioni è aumentato dello 0,3% m/m ad agosto, leggermente sopra le attese, mentre i permessi di costruzione di settembre sono rimasti sostanzialmente invariati a 1,398 milioni di unità annualizzate (-0,4% m/m).



Sessione debole per l' euro / dollaro USA , che scambia con un calo dello 0,28%. Seduta positiva per l' oro , che sta portando a casa un guadagno dell'1,06%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,51%), che ha toccato 100,2 dollari per barile. Consolida i livelli della vigilia lo spread , attestandosi a +114 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,50%.



Tra i mercati del Vecchio Continente in luce Francoforte , con un ampio progresso dello 0,71%, soffre Londra , che evidenzia una perdita dello 0,75%, e composta Parigi , che cresce di un modesto +0,51%.



Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che mostra una plusvalenza dello 0,90%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share , che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 52.203 punti. Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap (+1,06%); sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia Star (+1,22%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ottima performance per STMicroelectronics , che registra un progresso del 7,11%. Andamento positivo per Technoprobe , che avanza di un discreto +3,36%. Ben comprata Prysmian , che segna un forte rialzo del 3,30%. Telecom Italia avanza del 3,21%.



Le piÃ¹ forti vendite, invece, si sono abbattute su ENI , che ha terminato le contrattazioni a -2,58%. Preda dei venditori Moncler , con un decremento del 2,05%. Si concentrano le vendite su Campari , che soffre un calo dell'1,93%. Giornata fiacca per Lottomatica , che segna un calo dell'1,32%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Carel Industries (+4,67%), Danieli (+3,98%), Maire (+3,91%) e IREN (+3,37%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Mondadori , che ha archiviato la seduta a -4,39%. Vendite su BF , che registra un ribasso del 3,26%. Seduta negativa per Ferretti , che mostra una perdita del 2,03%. Sotto pressione Juventus , che accusa un calo dell'1,83%.

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