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Londra: Reckitt Benckiser Group in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: Reckitt Benckiser Group in forte calo
Ribasso per il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa, che tratta in perdita del 6,13% sui valori precedenti.
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