Si muove in ribasso Reckitt Benckiser Group a Londra

(Teleborsa) - In forte ribasso il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa , che mostra un -6,13%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Reckitt Benckiser Group , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Reckitt Benckiser Group , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 51,93 sterline. Primo supporto visto a 50,77. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 50,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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