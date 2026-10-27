Si muove in ribasso Reckitt Benckiser Group a Londra
(Teleborsa) - In forte ribasso il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa, che mostra un -6,13%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Reckitt Benckiser Group, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Reckitt Benckiser Group, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 51,93 sterline. Primo supporto visto a 50,77. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 50,07.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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