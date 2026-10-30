Londra: balza in avanti Reckitt Benckiser Group

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,10%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Reckitt Benckiser Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Reckitt Benckiser Group . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Reckitt Benckiser Group evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 54,85 sterline. Primo supporto a 53,73. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 52,99.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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