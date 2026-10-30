Londra: balza in avanti Reckitt Benckiser Group
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,10%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Reckitt Benckiser Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Reckitt Benckiser Group. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Reckitt Benckiser Group evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 54,85 sterline. Primo supporto a 53,73. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 52,99.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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