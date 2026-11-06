Londra: rosso per Reckitt Benckiser Group
(Teleborsa) - Ribasso per il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa, che presenta una flessione del 3,36%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Reckitt Benckiser Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Reckitt Benckiser Group rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 55,24 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 54,34. L'equilibrata forza rialzista di Reckitt Benckiser Group è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 56,14.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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