Londra: rosso per Reckitt Benckiser Group

(Teleborsa) - Ribasso per il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa , che presenta una flessione del 3,36%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Reckitt Benckiser Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Reckitt Benckiser Group rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 55,24 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 54,34. L'equilibrata forza rialzista di Reckitt Benckiser Group è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 56,14.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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