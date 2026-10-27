Madrid: andamento rialzista per MERLIN Properties SOCIMI

(Teleborsa) - Scambia in profit la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare , che lievita dell'1,95%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a MERLIN Properties SOCIMI rispetto all'indice di riferimento.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per MERLIN Properties SOCIMI , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 11,44 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 11,53 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 11,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```