Madrid: rosso per MERLIN Properties SOCIMI

(Teleborsa) - Retrocede la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare , con un ribasso del 2,27%.



L'andamento di MERLIN Properties SOCIMI nella settimana, rispetto all' Ibex 35 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario di MERLIN Properties SOCIMI si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 11,12 Euro. Prima resistenza a 11,35. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 11,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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