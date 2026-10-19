Madrid: giornata depressa per MERLIN Properties SOCIMI
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, che presenta una flessione dell'1,80% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MERLIN Properties SOCIMI, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di MERLIN Properties SOCIMI segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 11,35 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 11,57. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 11,26.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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