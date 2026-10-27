Milano 13:59
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Dow Jones 26-ott
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Londra 13:59
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Madrid: andamento rialzista per MERLIN Properties SOCIMI

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento rialzista per MERLIN Properties SOCIMI
Apprezzabile rialzo per la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, in guadagno del 2,04% sui valori precedenti.
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